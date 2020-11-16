Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki 06 CBV 841 plakalı hafif ticari araç ile S.Ö. yönetimindeki 34 DIA 758 plakalı otomobil, Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı.
S.Ö., Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerince araçta sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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