Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Y.D. yönetimindeki 06 CBV 841 plakalı hafif ticari araç ile S.Ö. yönetimindeki 34 DIA 758 plakalı otomobil, Şeyhşamil Mahallesi Necmettin Erbakan Bulvarı Cezaevi Kavşağı'nda çarpıştı.

Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı

Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu