Sivas\'ta Metruk Bina Çöktü

31.01.2026 18:44
Sivas'ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi'nde metruk bina çöktü, mahallede kısa süreli panik yaşandı.

Sivas'ta Halit Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan metruk bina bilinmeyen bin nedenle çöktü, mahallede kısa süren bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Halit Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta yaşandı. İki yıl önce boşaltılan iki katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sırasında oluşan gürültü mahallede paniğe neden oldu. AFAD ve polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemelerini tamamladı. Olay sırasında binada kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

Kaynak: İHA

