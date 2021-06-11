Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
E.Ö. (27) yönetimindeki 06 CBZ 321 plakalı otomobil, Yahyalı köyü yakınlarında A.T'nin (68) kullandığı 06 AK 9428 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile E.Ö'nün annesi A.Ö. (55) ve babası Ş.Ö. (63) ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika