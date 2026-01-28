Sivas\'ta Soğukta Cesur Girişim

Sivas'ta bir vatandaş, kentte etkili olan soğuk havaya aldırış etmeden akarsuya girdi. Sıfırın altında 10 derecede görenleri şaşırtan hareketi sonrası konuşan Erkan Türkmen, "İyi geldiğini düşündüğüm için yaptım, çelik gibi oldum" dedi.

Sivas'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman trafikte aksamalara sebep olan yağış, bazı bölgelerde tipiye döndü. Havası nedeniyle Sibirya'ya benzetilen kentte Kangal ilçesinde yaşayan Erkan Türken, soğuk havaya aldırış etmeden akarsuya girdi. O anları kayıt altına alan vatandaşın cesareti görenleri şaşırttı.

"Çelik gibi oldum"

Dondurucu soğukta suyun sağlığına iyi geldiğini ifade eden Türkmen, "Malumunuz Sivas'ın havası çok soğuk. Bu soğuk havada ben de dereye girdim. Doğayı ve tabiatı çok seviyorum. Bunun daha önce araştırmasını yapmıştım. İnsan sağlığına iyi geldiğini öğrendim. Denedim ve girdim. Tabii ki çok soğuktu. Görenlerin bazıları çok güzel karşıladı, bazıları ise ürperdi. İyi geldiğini düşündüğüm için yaptım. İyi geldiğini de hissettim, çünkü çelik gibi oldum" dedi. - SİVAS