Son Dakika Haberleri: Sivas'ta zincirleme kaza anı kameralara yansıdı
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Sivas'ta zincirleme kaza anı kameralara yansıdı

1 saat önce

SİVAS'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kaldırımda yürüyen yayalar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sivas'ta zincirleme kaza anı kameralara yansıdı, System.String[]
SİVAS'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında kaldırımda yürüyen yayalar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, saat 16.00 sıralarında Pulur Mahallesi İbni Hümam Caddesi üzerinde meydana geldi. T.T. yönetimindeki 58 AAD 282 plakalı kamyonet, polis memuru C.C. yönetimindeki 34 HJ 9324 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki 34 BGS 534 plakalı başka otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmadı.
Üç aracın karıştığı kaza çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sırasında kaldırımdan yürüyen yayaların otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücün tepkisi de güvenlik kamerasınca kaydedildi.


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 06:35 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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