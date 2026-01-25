Sivaslı Sporcular Milli Takıma Davet Edildi

Sivas Şehit Adnan Saka Ortaokulu voleybol takımından 2 sporcu, milli takım kampına davet edildi.

Tokat'ta yapılan bölge müsabakalarında yarı finale yükselme başarısı gösteren takımda yer alan öğrenciler Muhammed Emir Acıdereli ve Fatih Emir Yağmur, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 23-29 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen 2026 yılı faaliyet programı kapsamında düzenlenen 14 Yaş Altı Erkekler Milli Takım hazırlık kampına davet edildi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Tahir Demir, öğrencilerini başarısından dolayı tebrik etti.