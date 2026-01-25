Sivasspor ve Amed 1-1 Berabere Kaldı

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Alper Akarsu, Ömer Tevfik Özkoç, Serdar Osman Akarsu
Özbelsan Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Appindangoye, Murat Paluli, Mert Çelik, Emirhan Başyiğit, Mehmet Feyzi Yıldırım, Kamil Fidan (Dk. 72 Charisis), Ethemi (Dk. 90 Emre Gökay), Cihat Çelik (Dk. 90 Avramovski), Malle (Dk. 72 Kimpioka), Bekir Turaç Böke
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Mehmet Yeşil, Emrah Başsan, Tarkan Serbest, Poko (Dk. 72 Afena-Gyan), Traore, Moreno, Diagne, Dia Saba (Dk. 87 Çekdar Orhan), Celal Hanalp, Hasani (Dk. 72 Sinan Kurt)
Goller: Dk. 21 Ethemi (Özbelsan Sivasspor), Dk. 57 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 39 Mehmet Yeşil, Dk. 55 Celal Hanalp, Dk. 80 Erce Kardeşler (Amed Sportif Faaliyetler) Dk. 61 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Özbelsan Sivasspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
