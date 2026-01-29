Şiveluç Yanardağı'ndan Şiddetli Küpüşkürüntü - Son Dakika
Şiveluç Yanardağı'ndan Şiddetli Küpüşkürüntü

29.01.2026 10:35
Kamçatka'daki Şiveluç Yanardağı, şiddetli kül püskürttü. Yerel halk uyarıldı.

VLADİVOSTOK, 29 Ocak (Xinhua) -- Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Şiveluç Yanardağı çarşamba günü iki kez şiddetli kül püskürttü.

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nün bildirdiğine göre 3.283 metre yüksekliğindeki yanardağdaki ilk patlamada kül bulutları deniz seviyesinden yaklaşık 7 kilometre, ikinci patlama sırasındaysa 8 kilometre yüksekliğe ulaştı.

Volkanik kül bulutu, yanardağın batısına doğru 110 kilometre boyunca uzanarak çok sayıda yerleşim yerinin bulunduğu yarımadanın iç kesimlerine ilerledi.

Yerel halk ve turistleri dikkatli olmaları konusunda uyaran yerel yetkililer, volkanik külün solunmasının tehlikeli olabileceğini ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti.

Hava trafiğine yönelik riskler nedeniyle "turuncu" kod ilan edilirken, volkanik külün uçak motorlarına zarar verebileceği ve havacılık ekipmanlarında teknik arızalara yol açabileceği ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Hava Durumu, Acil Durum, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10:31
