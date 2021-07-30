Siverek Belediye Başkan Ayşe Çakmak, basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Siverek Belediye Başkan Ayşe Çakmak, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesi Başkanı Ayşe Çakmak, ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Tarihi Cudi Paşa Konağı'nda yerel ve ulusal basının temsilcileriyle buluşan Çakmak, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Toplantıda yapılması planlanan ve devam eden projeleri değerlendiren Çakmak, gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Fırat Nehri'nden getirilecek içme suyu projesinin isale hattında çalışmaların sürdüğünü aktaran Başkan Ayşe Çakmak, projenin tamamlanmasıyla ilçede 50 yıl su sorunu yaşanmayacağını belirtti. Kent merkezinde devam eden alt yapı çalışmalarını takip ettiklerini ifade eden Çakmak, "Elektrik şebekesinin yer altına alınması kapsamında ilgili kurumca yürütülen çalışmaları yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri anbean ilgili kuruma ileterek çözülmesini talep ediyoruz." dedi. Çakmak, ayrıca kent merkezindeki suyun arttırılmasına yönelik çeşitli noktalarda sondaj çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Son Dakika

Yaşlı kadın, yangında kül olan evini görünce kendini kaybetti: Vay benim evim vay, her şeylerim gitmiş

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangınlarda sabotaj iddialarına cevap: Soruşturmalar yoğun şekilde devam ediyor

Tecavüze uğramış! Kayıp olarak aranan kedi evine sürünerek döndü

Bordo-Mavililer, Dorukhan'a her sezon için 7 milyon TL imza parası ödeyecek! İşte sebepleri

Ukrayna'dan büyük destek! Yangınlarla mücadele için 2 itfaiye uçağı ve özel ekip gönderdi

Terk edilmiş binada dehşet veren cinayet! Başını ezerek öldürdüğü yaşlı adamın katili kendisini savundu: Beni boynumdan öpüp taciz etti

Son Dakika! Milas ve Bodrum ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı

Haluk Levent, "Ecem Güçlük" hesabının sahte olduğu ortaya çıkınca özür diledi: Galeyana geldim