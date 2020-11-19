SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI - Son Dakika

SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI

19.11.2020 15:25
SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI, System.String[]

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 21 yıl aradan sonra ikinci kez siyam ikizi bebeklerin ayrılması operasyonu başarıyla gerçekleştirildi.

İSTANBUL  Üniversitesi- Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 21 yıl aradan sonra ikinci kez siyam ikizi bebeklerin ayrılması operasyonu başarıyla gerçekleştirildi. Dünyaya geldikten 8 gün sonra operasyonla ayrılan Elif ve Nil bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Koronavirüs döneminde anne karnında yapışık ikiz tanısı konulan karın ve göğüs bölgesinden yapışık olduğu belirlenen siyam ikizi kız bebekler, doğduktan 8 gün sonra başarıyla ayrıldı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 21 yıl aradan sonra yapılan siyam ikizi ayırma operasyonuna anestezi, plastik cerrahi ve çocuk cerrahisinden 6 kişilik ekip katıldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ekrem Kadri Unat Amfisi'nde gerçekleşen basın toplantısına ameliyat ekibinden Prof. Dr. Gonca Topuzlu Tekant, Doç. Dr. Şenol Emre, Doç. Dr. Rahşan Özcan, Doç. Dr. Semih Bağhaki, Prof. Dr. Çiğdem Tütüncü, Doç. Dr. Pınar Kendigelen katıldı.

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi  Doç. Dr. 'enol Emre, "Bu bebekler 35'nci haftasında doğmuş olan ikiz kız bebekler. Göğüs ve karın bölgesinden yapışıktılar. Ortak olarak bazı organları vardı. Ağırlıklı olarak karaciğer ile birlikte göğüs kemikleri kalp zarları birbirleri  ile bağlantılıydı. Uzun süren bir ameliyat sonrasında takım çalışmasıyla bunu gerçekleştirdik. 27'nci haftada fark edildi çocukların durumu. Aile gebelik sürecinde bu fikre alışmış oldu. Ailenin ilk çocukları bu bebekler. Başarılı bir ekip çalışması oldu" dedi.

ÖĞRENCİLİKTEN AMELİYATAİlk yapılan operasyon döneminde öğrenci olduğunu belirten Plastik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Semih Bağhaki, "Bundan 21 yıl önce şu an aramızda olan hocalarımızın gerçekleştirdiği ameliyat döneminde ben burada öğrenciydim. Onlardan aldığımız ilhamla plastik cerrah oldum. Yine o hocalarımızdan ilham alan diğer meslektaşlarımızla geçen hafta başarılı bir operasyonu yapmak mümkün oldu. 11 saat süren bir operasyondu. Çok iyi planlayarak ve çok hazırlanarak girmiştik. Birbirimize destek olarak o süreci tamamladık. Çocuklar şimdi yoğun bakımdalar takiplerini yapıyoruz. Nil ve Elif bebekler ayrıldılar. Elif bebeğin bir doğumsal kalp rahatsızlığı var yaklaşık 1 ay sonra bir kalp ameliyatı olması gerekecek" dedi.

- İstanbul
SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI
SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI
SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI
SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI
SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİYAM İKİZİ BEBEKLER DOĞUMDAN 8 GÜN SONRA AYRILDI - Son Dakika


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