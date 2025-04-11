Siyasi Partiler Sistemi Çöktü, Çözüm Siyasetsiz Devlet Yönetimi

-Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıllar öncesinden bugünleri görmüş; "Siyasi partiler, milleti böler. Biz, milli birliğe muhtacız." demiştir. Milli Birliğin temeline ise Büyük Şerefli Cepheyi almış, Büyük Nutuk'ta bir gün kurulması için gerekli talimatı bizzat vermiştir.

-2018 Yılında tarafımızdan başlayan bu mücadele bugün büyümüş, 50 il teşkilatına sahip Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları'na ilaveten dokuz ilde Kurtuluş İçin Kurt Ulus Hareketi Kurultayları ile desteklenmiş, kamuoyu bilgilendirilmiş, kimliğimiz halka tanıtılmıştır. Sonuç olarak; Büyük Şerefli Cephe, binlerce üyesi ile sahada varlığını devam ettirirken, siyasi partilerin sorunlar karşısında basiretsiz davranışlarına şahit olan halkımız, yine çareyi Atatürk yolunda görmüştür. 21. Yüzyıl tekrar Atatürk yüzyılı olacaktır. Büyük Şerefli Cephe olarak bizler, "Türk, cihana sahip olana kadar." sloganı ile yolumuza, halkımızdan aldığımız o büyük destek ile durmaksızın devam ediyoruz.

-Devlet yönetiminin ise; siyasetsiz yönetim şekli ile, Oğuz Kağan Yasalarına bağlı, üretim ve kalkınma hedefli, sıkı denetim mekanizmasına sahip nitelik çerçevesinde olması gerektiğini, liyakattan yana olduğumuzu bugüne kadar yurttaşlarımıza her platformda aktardım ve aktarmaya devam ediyorum.

-Çünkü; 1938'den sonra hepimiz gördük ki, bu ülkede milyonların hakkı yenildi. Ucuz vaatlerle yıllarca oyalandı. Yetmezmiş gibi, her geçen gün daha geriye gittik. Tek sorumlu vardır; o da sorun yaratan siyasi partilerdir. Sorunu, sorun yaratanlar çözemez.

-Her zaman doğruyu gören, sağduyulu milletimize bir kere daha buradan çağrıda bulunuyorum; siyasi partiler sistemi çökmüştür. Çözüm; Siyasetsiz Devlet Yönetimidir. Çözüm; Büyük Şerefli Cephe çatısında BİR'lik olmaktır.

(Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Söyleşi Nisan, 2025)