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Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti - Son Dakika

Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti

26.01.2022 11:33

Sultanbeyli'de şizofren bir kişi, birlikte yaşadığı annesini boğazını keserek katletti. Saldırgan evlat olay yerinde gözaltına alınırken, daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

Sultanbeyli'de şizofren olduğu iddia edilen bir şahıs, aynı evde yaşadığı annesinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Şahıs, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de Fatih Mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda, şizofren olduğu iddia edilen Orhan Oruç Güney, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz Güney'i henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazından keserek öldürdü.

DAHA ÖNCE ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay sırasında şahsın babasının işte olduğu ve şahsın daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

İşte olay yerinden görüntüler;

Sultanbeyli'de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Sultanbeyli'de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
Sultanbeyli'de şizofren şahıs annesini bıçakla öldürdü
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şizofreni, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti - Son Dakika
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