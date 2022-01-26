Şizofren evlat anne katili oldu! Boğazını kesti - Son Dakika

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Sultanbeyli'de şizofren olduğu iddia edilen bir şahıs, aynı evde yaşadığı annesinin boğazını bıçakla keserek öldürdü. Şahıs, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

Sultanbeyli'de Fatih Mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda, şizofren olduğu iddia edilen Orhan Oruç Güney, aynı evde yaşadığı annesi Gülbeyaz Güney'i henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla boğazından keserek öldürdü.

DAHA ÖNCE ŞİZOFRENİ TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Olay sırasında şahsın babasının işte olduğu ve şahsın daha önce de şizofreni nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.

İşte olay yerinden görüntüler;