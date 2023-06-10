Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi!

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Dizideki falaka sahnesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

SAFFET'İ FALAKAYA YATIRDI

Her yerde Seyran'ı arayan Korhan Ailesi, Saffet ağanın evine geldi. O esnada kendisini bahçeye atan torun Saffet'in eşi Suna ise, kardeşi Seyran'ın evde olmadığını söyleyerek Ferit'e gitmelerin gerektiğini söyledi. Suna'nın herkesin içinde konuşmasına sinirlenen Saffet ağa ise sinirini torunu Saffet'ten çıkardı. "Karın olacak kadın senden izin almadan nasıl odasından çıkar? Biz burada erkek erkeğe konuşurken nasıl lafa girer? Sen e işe yararsın manyak" diyen Saffet ağa, adamlarına talimat vererek Saffet'i falakaya yatırttı.

AYAK FETİŞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Saffet gözyaşlarına boğulup "Dede ne olursun" diye bağırırken Saffet ağa da "Daha hızlı vurun" dedi. Önceki bölümlerde Suna'nın ayakkabısını koklayarak öpen Saffet'in ayağa olan fetişinin bu olaylardan dolayı olduğunu ileri sürüldü. Öte yandan dizide Saffet rolünü oynayan Ediz Akşehir'in performansı da alkış topladı.

İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI

Dizideki falaka sahnesi izleyicileri sinirlendirdi. Kısa sürede Twitter'da paylaşılmaya başlanan sahne için "Herkes kendi tarzında şizofren" ve "Ağzım açık izledim bu nasıl sahne?" yorumları yapıldı.