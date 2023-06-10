Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi! - Son Dakika
Üye Girişi

Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi!

10.06.2023 12:15

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi sezon finali bölümünde Saffet'in falakaya yatırılması izleyicileri sinirlendirdi.

Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Beril Pozam, Gözde Kansu, Emre Altuğ, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. Dizideki falaka sahnesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

SAFFET'İ FALAKAYA YATIRDI

Her yerde Seyran'ı arayan Korhan Ailesi, Saffet ağanın evine geldi. O esnada kendisini bahçeye atan torun Saffet'in eşi Suna ise, kardeşi Seyran'ın evde olmadığını söyleyerek Ferit'e gitmelerin gerektiğini söyledi. Suna'nın herkesin içinde konuşmasına sinirlenen Saffet ağa ise sinirini torunu Saffet'ten çıkardı. "Karın olacak kadın senden izin almadan nasıl odasından çıkar? Biz burada erkek erkeğe konuşurken nasıl lafa girer? Sen e işe yararsın manyak" diyen Saffet ağa, adamlarına talimat vererek Saffet'i falakaya yatırttı.

Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi

AYAK FETİŞİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Saffet gözyaşlarına boğulup "Dede ne olursun" diye bağırırken Saffet ağa da "Daha hızlı vurun" dedi. Önceki bölümlerde Suna'nın ayakkabısını koklayarak öpen Saffet'in ayağa olan fetişinin bu olaylardan dolayı olduğunu ileri sürüldü. Öte yandan dizide Saffet rolünü oynayan Ediz Akşehir'in performansı da alkış topladı.

Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi

İZLEYİCİLERİ KIZDIRDI

Dizideki falaka sahnesi izleyicileri sinirlendirdi. Kısa sürede Twitter'da paylaşılmaya başlanan sahne için "Herkes kendi tarzında şizofren" ve "Ağzım açık izledim bu nasıl sahne?" yorumları yapıldı.

Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
YORUMLAR
500

Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi! - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Şampiyonlar Ligi Finali İstanbul'da Oynanacak
12:24 İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali en çok esnafa yaradı! Para basıyorlar
12:26 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne katıldı
12:22 AK Parti'den istifa eden Suat Kılıç, Yeniden Refah Partisi'ne geçti
12:05 Kılıçdaroğlu, canlı yayında sarf ettiği sözlerle Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
12:00 Kılıçdaroğlu, canlı yayındaki itirafıyla Muharrem İnce'yi haklı çıkardı
11:54 Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi!
11:50 Yalı Çapkını dizisindeki falaka sahnesi izleyicileri küplere bindirdi
11:35 Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
11:30 Son Dakika: Galatasaray'da başkanlık süresi 2 yıla indirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2023 12:41:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisinin sezon finalinde izleyenleri şoke eden falaka sahnesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement