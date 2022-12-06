Ender Saraç boşanıyor mu? Eşi Benan Saraç paylaşımda çok sert sözler söyledi

2013 yılında doktor ve yazar Ender Saraç ile nikah masasına oturan Benan Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde eşinden ayrı takılarak tek başına poz verdi. Sosyal medya hesabından törenden paylaşım yapan Saraç, bir takipçisinin "Eşinizde orada ama sizi beraber göremiyoruz" yorumu üzerine sessizliğini bozan Benan Saraç, adeta ateş püskürdü.

ENDER SARAÇ'IN EŞİNDEN SERT SÖZLER

Takipçisinin yorumuna cevap veren Saraç, "Çok haklısınız. Yanımda olmalı her daim. Ancak buna yürek ve adamlık gerek sanırım. Lafımı esirgemek durumunda hissetmiyorum hiç. En zor zamanlarında yanında oldum, ayağa kaldırdım onu. Bir aile ile ikinci baharını verdim. Fakat hasetlik ve hırs insanı içerden bitiren bir duygu" dedi.

"ONUN SALAKLIĞI VE BEYİNSİZLİĞİ YÜZÜNDEN KENDİMİ HASTA EDEMEM"

Yorumun ardından birisine attığı "Yok küsüyor. Ben de takmıyorum, çünkü haklıyım ve kendim de kıymetliyim. Onun salaklığı ve beyinsizliği yüzünden kendimi hasta edemem" mesajını yayınlayan Benan Saraç, paylaşımına şu notu ekledi: "Gülümsetin. Takmayın, takılmayın. Lafını koydum; herkesin hakkı neyse teslim ettin, tavrını belirttin. Şimdi herkes akıllanacak yola devam. Mevzu basit, bitti. Ne içine atacaksın da kendini hasta edeceksin. Hayat kısa."

"YUVAYI YIKMAK KOLAY MI?

Yeni bir paylaşım daha yapan Benan Saraç, evliliğini bitirmediği kontrolün kendisinde olduğunu söyledi. Bu süreçte eşine mesaj gönderenlere de tepki gösteren Benan Saraç, sözlerine şöyle devam etti: "Kimse sevinmesin, yerim o sevinenleri. Haklıysan ne üzüleceksin? Haklıydım şut ve gol. Şimdi önümüzdeki maçlara. Kimse havaya girip de bizimkine yürümeye çalışmasın fena yaparım. Yok 'bugün çok karizmatik görünüyorsun' falan. Görmemeye o mesajları. Yavrum biz ne yollar yürüdük nasıl binalar inşa ettik. Kolay mı yıkmak, yıktırmak. Yavrucuğum ego, hırs ve yaş. Normal... Arada var 21 yaş. Kontrol bende. Yalnız şunu gördüm zoru görünce kaçıyor bir çoğu. Hemen bitiriyor musunuz siz evliliklerinizi ya. Nerede emek binanın temeli. Yık bitir hemen. Biraz uğraş biraz sahip çık. Yanlışsa yanlış. Bilemem artık. Ayrıca sana ağır gelen bana gelmeyebilir. Herkes bir kaldırma gücü var unutmayın."

Ender Saraç ise eşinin paylaşımlarının aksine evliliğiyle ilgili hiçbir açıklama yapmadı.