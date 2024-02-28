Alparslan Türkeş\'in oğlu Kutalmış Türkeş\'in küfürlü tepkisine MHP ve Ülkü Ocakları\'dan aynı sertlikte yanıt

Adana Ülkü Ocakları'nın İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş'i, "Adana'da ihanete geçit yok." pankartıyla hedef almasının ardından Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'ten sert tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alan Türkeş, "Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o.. çocuk yapmadı hiç! Babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz Ulviye'ye" ifadelerini kullandı.
Adana Ülkü Ocakları, İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ayyüce Türkeş'i ihanetle suçlamıştı. Ayyüce Türkeş'in "Adana'nın hakkı daha fazlası" yazılı pankartının hemen yanına asılan pankartta "Adana'da ihanete geçit yok. Dalından kopan yaprağın akıbetini rüzgar tayin eder!" sözleri yer almıştı.
MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş, Adana Ülkü Ocakları'na MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'i hedef alarak tepki gösterdi. Twwiter'dan paylaşım yapan Kutalmış Türkeş zehir zemberek ifadeler kullandı.
Türkeş paylaşımında şunları söyledi: "Alparslan Türkeş'in evladı olduklarını iddia ederek Türkeş'in adını ve kanını taşıyan öz evlatlarına hakaret edenler, Hele de ömründe Türkeş'i görmemiş olanlar! Sizlerin Türkeş'in evladı olması imkansız, zira Türkeş o...... çocuk yapmadı hiç! Siz babalarınızı aramaya devam edin, fazla uzaklara değil sizi kullanan adamlara bakın, mesela domuz suratlı Semihe, mesela Sinan'ın katili çift cinsiyetli İzzetsiz ulviye'ye!"
Kutalmış Türkeş'in hakaretine MHP ve Ülkü Ocakları yöneticilerinden yanıt gecikmedi. Adı Sinan Ateş suikastı dosyasına da giren Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Türkeş'e sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Ahmet Kutalmış (@kutalmisturkes) denilen rezil, ahlaksız herif!.. Başbuğumuzu görmediği halde gönülden seven, davasını ve ülküsünü yaşatmak için mücadele eden Ülküdaşlarımıza küfür edecek kadar aşağılıksın! Hayatın Başbuğumuzun emanetlerine hıyanet etmekle, kemiklerini sızlatmakla geçti. Başbuğumuzun soyadının arkasına sığınarak milyonlarca Ülkücünün mukaddes davasına, kutsal Ocağına ihanet ettin! Kuduz köpekten farkın yok! Haddini bil salyalarını Parti ve Ocağımızdan öteye akıt. Dikkat et; kuduz köpeklerin sonunu herkes bilir..! Biz uyaralım da…"
Kutalmış Türkeş'in hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de "Şizofren ahlaksız, feyk hesaplardan ettiğin ağır küfürler, doğrudan attığın iftiralar elbette utanmaz yüzüne yapışıp kalacak! İnsanlıktan çıkmışsın, ne kullanıyorsan ara vermeni tavsiye ederim, itimat etmiyorsan iğrenç yüzüne bakabilirsin…Elbette bu hakaretlerinden ve müfteriliğinden dolayı hukukta hesap vereceksin…" ifadelerini kullandı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise Kutalmış Türkeş'e şu yanıtı verdi: "Bu ahlaksız dilin, bu şekilde mikrop saçması iradesini kaybetmiş haplanmış bir halin yansımasıdır. Başbuğ Türkeş Türk gençliğine 'Hepiniz birer Türk Bayrağı'sınız. Bayrağı lekelemeyin, kirletmeyin yere düşürmeyin.' Çağrısında bulunurken, bu haplanmış dilin sahibi her türlü lekenin bizzat üreticisi durumundadır. Bu dil psikolojik tedaviye, ahlaki bir terbiyeye ihtiyaç duymaktadır . Bu dilin sahibi Başbuğ Türkeş'in evladı olamaz. Olsa olsa onun miras bıraktığı Ülkücü ahlaka ihanet eden hain evlat olur. Başbuğumuzun mirası ahlakla, edeple, adapla yaşatılır."
Son Dakika › Politika › Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş'in küfürlü tepkisine MHP ve Ülkü Ocakları'dan aynı sertlikte yanıt - Son Dakika
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