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Eskişehir'de kaybolan kişinin parçalara ayrılmış cesedi bulundu, kardeşi gözaltına alındı - Son Dakika
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Eskişehir'de kaybolan kişinin parçalara ayrılmış cesedi bulundu, kardeşi gözaltına alındı

Eskişehir'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın ölümüne ilişkin kardeşi M.Ö., gözaltına alındı. Nazmi Önal geçen yıl evinden ayrıldıktan sonra geri dönmemişti. Yakınları tarafından yapılan aramalarda ceset parçaları bulununca jandarmaya haber verildi. İnceleme sonucunda ceset parçalarının Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi. Cenaze toprağa verilirken, jandarma kardeşi M.Ö.'yü şüpheli olarak gözaltına aldı.

Eskişehir\'de kaybolan kişinin parçalara ayrılmış cesedi bulundu, kardeşi gözaltına alındı
09.01.2024 - 12:08,  Güncelleme: 12:28
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ESKİŞEHİR'de kaybolduktan 25 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi bulunan Nazmi Önal'ın (64) ölümüne ilişkin kardeşi M.Ö., gözaltına alındı.

Tepebaşı ilçesi kırsal Yörükakçayır Mahallesi'nde oturan Nazmi Önal, geçen yıl 26 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınları çevrede yaptığı aramalarda Önal'a ulaşamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. AFAD'ın yanı sıra jandarma, AKUT, İHH ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği'nce kurulan 50 kişilik arama-kurtarma ekibi, Önal'ın kaybolduğu bölgede arama yaptı ancak bir ize rastlanmadı. Mahalleli, kaybolduktan 25 gün sonra farklı yerlerde ceset parçaları bulunca jandarmaya haber verdi. İncelemede, üzerindeki elbiselerden parçaların kayıp olarak aranan ve şizofren hastası olduğu belirtilen Nazmi Önal'a ait olduğu belirlendi.

Parçaların bulunduğu bölgede İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadavra köpeğiyle detaylı arama yaptı. Ceset parçaları otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze 4 Ocak'ta toprağa verilirken, jandarma şüpheli olarak Nazmi Önal ile birlikte yaşayan kardeşi M.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli ifadesi için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Jandarma, Tepebaşı, Eylül, Adli Tıp, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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