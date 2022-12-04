Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için 3 Aralık tarihinde bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda dün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU, EKREM İMAMOĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Düzenlenen organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, el sıkışmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, kürsüden inen Kılıçdaroğlu'nun diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar kameralara yansıdı. O anlarda İmamoğlu'nun elini uzattığı da görüldü.

KAFTANCIOĞLU DA SIKMADI

Öte yandan vizyon programına katılan neredeyse herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı. Bu durumun arkasındaki sebep ise Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı henüz iddia niteliğinde olan "Müteahhit kafalı, aptal, şizofren" sözleri olarak gösterildi.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler: