Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı

04.12.2022 23:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aylardır işaret ettiği 'İkinci Yüzyıla Çağrı' organizasyonu dün gerçekleşti ancak toplantıyla ilgili gelişmeler gündemden düşmüyor. Kılıçdaroğlu'nun kürsüden inerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar kameraya yansıdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile sorun yaşadığı öne sürülen İmamoğlu'nun bu görüntüleri sosyal medyada çokça konuşuldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından partisinin Türkiye'nin ikinci yüzyılı için 3 Aralık tarihinde bir vizyon programı açıklayacağını duyurmuştu. Bu kapsamda dün İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde "İkinci Yüzyıla Çağrı" sloganıyla bir program düzenlendi.

KILIÇDAROĞLU, EKREM İMAMOĞLU'NUN ELİNİ SIKMADI

Düzenlenen organizasyonda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, el sıkışmadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, kürsüden inen Kılıçdaroğlu'nun diğer partililerin elini sıkarken İmamoğlu'nun elini sıkmadığı anlar kameralara yansıdı. O anlarda İmamoğlu'nun elini uzattığı da görüldü.

Toplantı bitti ama bu görüntüler çok konuşulacak! Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'na olay hareket

KAFTANCIOĞLU DA SIKMADI

Öte yandan vizyon programına katılan neredeyse herkesle tokalaşan Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu ile tokalaşmadı. Bu durumun arkasındaki sebep ise Canan Kaftancıoğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na karşı henüz iddia niteliğinde olan "Müteahhit kafalı, aptal, şizofren" sözleri olarak gösterildi.

İşte sosyal medyadan bazı tepkiler:

Toplantı bitti ama bu görüntüler çok konuşulacak! Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'na olay hareket
Toplantı bitti ama bu görüntüler çok konuşulacak! Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'na olay hareket
Toplantı bitti ama bu görüntüler çok konuşulacak! Kılıçdaroğlu'ndan, İmamoğlu'na olay hareket
YORUMLAR
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İBB Başkanı İmamoğlu merak edilen soruyu yanıtladı: Cumhurbaşkanı olacak mısınız? İBB Başkanı İmamoğlu merak edilen soruyu yanıtladı: Cumhurbaşkanı olacak mısınız? Aralarında sorun olduğu iddia edilen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu, CHP'nin vizyon belgesi toplantısında el sıkışmaktan kaçındı Aralarında sorun olduğu iddia edilen İmamoğlu ile Kaftancıoğlu, CHP'nin vizyon belgesi toplantısında el sıkışmaktan kaçındı

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Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'nun elini sıkmadığı görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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