Erol Bilecik: Esefle kınayacağımız bir akşam yaşıyoruz - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, "Bir spor kulübünün yapmış olduğu maçtan önce açılan pankartını 2010-11 sezonu şampiyonunun kendilerinin olduğu ve bunu da maalesef bir silahın namlusunun ucuna asarak göstermelerini hakikaten esefle kınıyorum" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, Trabzonspor-Fraport Tav Antalyaspor maçında açılan pankartla ilgili olarak Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu. Pankart eylemini kınayan Bilecik, Türkiye Cumhuriyeti savcılarını da göreve çağırdı.