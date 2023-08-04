Cinayet Sanığı Polisi Jelibon Yiyerek Bekledi - Son Dakika
Üye Girişi

Cinayet Sanığı Polisi Jelibon Yiyerek Bekledi

04.08.2023 12:02

Galler'de 2021 yılında yaşanan korkunç olay, üç çocuk annesi June Fox-Roberts'ı vahşi bir şekilde öldüren 26 yaşındaki Luke Deeley'in polis tarafından jelibon yiyerek beklerken yakalanmasıyla şok edici bir boyut kazandı. Deeley'in cinayeti işlemesi sonrasında hemen yakalanması ve sakin bir şekilde jelibon yiyerek beklemesi, olayın daha da ürpertici bir hal almasına neden oldu. Deeley, ilerleyen süreçte paranoyak şizofren teşhisi konuldu ve akıl hastanesine nakledildi. Bu olay, toplumda güvenlik endişelerini artırdı ve akıl sağlığı konusunda daha fazla farkındalık yaratma ihtiyacını vurguladı.

Galler'de 2021 yılında yaşanan korkunç olay, üç çocuk annesi June Fox-Roberts'ı vahşi bir şekilde öldüren 26 yaşındaki Luke Deeley'in polis tarafından jelibon yiyerek beklerken yakalanmasıyla şok edici bir boyut kazandı. Llantwit Fardre bölgesinde yaşayan kadının evine giren Deeley, genç kadına acımasızca saldırdı ve onu bayılttıktan sonra kafasını kopararak olay yerinden kaçtı.

Cinayet sanığı polisi jelibon yiyerek bekledi

Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, saldırganın kimliğini belirledi ve Deeley'i aramaya başladı. Kısa bir süre sonra bir sanayi mahallesinde, kaldırımda otururken jelibon yiyerek bulundu. Sanki cinayeti işlemiş olmanın hiçbir etkisinde olmadan, soğukkanlı bir şekilde bekliyordu.

Cinayet sanığı polisi jelibon yiyerek bekledi

Polis, Deeley'i gözaltına aldıktan sonra kameralara yansıyan bu şaşırtıcı görüntüleri dün kamuoyuyla paylaştı. Görüntüler sosyal medyada ve İngiliz medyasında büyük yankı uyandırdı. Deeley'in cinayeti işlemesi sonrasında hemen yakalanması ve sakin bir şekilde jelibon yiyerek beklemesi, olayın daha da ürpertici bir hal almasına neden oldu.

Deeley, ilerleyen süreçte paranoyak şizofren teşhisi konuldu. Tutuklandıktan sonra İngiliz makamlar, cani katilin akıl hastanesine nakledilmesine karar verdi. Bu korkunç olay, toplumda güvenlik endişelerini artırdı ve akıl sağlığı konusunda daha fazla farkındalık yaratma ihtiyacını vurguladı. Ülkede cinayetler ve akıl sağlığına yönelik tedbirler tartışma konusu oldu.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
YORUMLAR
500

Dünya, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cinayet Sanığı Polisi Jelibon Yiyerek Bekledi - Son Dakika


Son Dakika
12:36 Temmuz enflasyonundaki yükselişe 3 faktör etki etti
12:32 Enflasyon temmuzda neden tavan yaptı? Merkez Bankası 3 sebep sıraladı
12:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul adayı kim olacak?
12:23 AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Hükümete yakınlığıyla bilinen gazeteci, 5 isim sıraladı
12:18 İşin içinde yasak aşk iddiası var! Muhittin Böcek yanlışlıkla gelininden gelen mesajı paylaştı
12:05 Muhittin Böcek, aldatıldığını öne süren gelininin kendisine attığı mesajı WhatsApp'ta paylaştı
11:50 Kısmetse Olur yarışmacısı Yaren Dağ'ın estetiksiz hali görenleri şaşırttı
11:44 Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ortaya çıktı, görenler gözlerine inanamıyor
11:46 Teşkilatlara talimat gitti! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim için uygulayacağı taktik
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatlarına yerel seçim talimatı! Kapı kapı dolaşacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 13:04:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cinayet Sanığı Polisi Jelibon Yiyerek Bekledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement