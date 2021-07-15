Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!
15 Temmuz 2021 Perşembe 13:37
A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programı yorumcuları mikrofonun azizliğine uğradı. Maç görüntülerinin yayınlandığı sırada teknik direktör ve yorumcu Güvenç Kurtar, yorumcu partneri Serdar Sarıdağ'a, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da, "Bilmez miyim ağabey" cevabını verdi. Yayına yansıyan ses hemen kesildi.
Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ, teknik hatanın kurbanı oldu. A Spor'da yayınlanan Transfer Raporu programında Güvenç Kurtar ve Serdar Sarıdağ'ın kurduğu cümlelerde kimleri kastettiği merak konusu oldu. Kurtar'ın, "Ağabey ne para çalıyorlar sen bilmiyor musun? Beni kızdırma ya Allah'ım" dedi. Sarıdağ da buna, "Bilmez miyim ağabey" diye cevap verdi. Bu mikrofon kazası sosyal medyada çok konuşuldu.
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