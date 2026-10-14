SKYROAD İLE KEŞFET 7. FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SKYROAD İLE KEŞFET 7. FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SKYROAD İLE KEŞFET 7. FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

“Dünyanın Seyahat Rotalarını Keşfet” mottosuyla yola çıkan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, bu yıl yedinci kez fotoğraf severlerle buluşuyor. Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde düzenlenen yarışmaya 27 Kasım 2026’ya kadar skyroadilekesfet.com adresi üzerinden başvuru yapılabilecek.

Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik yaşama farklı coğrafyaların hikâyelerini aktaran Skyroad, yedinci kez düzenlediği yarışmayla gezmeyi, keşfetmeyi ve gördüklerini paylaşmayı sevenleri bir kez daha bir araya getiriyor. Yarışmada bu yıl toplam 800.000 TL ödül dağıtılacak. Profesyonel Seyahat, Drone ve Cep Telefonu Fotoğrafları kategorilerinde birinciye 140.000 TL, ikinciye 90.000 TL ödül verilecek. Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü’nün birincisi ise 110.000 TL kazanacak. Yarışmaya dair tüm ayrıntılara https://skyroadilekesfet.com/ adresinden ulaşılabiliyor.

Dünyayı Kadrajına Sığdırmak İsteyenlere Açık Davet

Türkiye turizmine katkı sunmayı amaçlayan Skyroad ile Keşfet Fotoğraf Yarışması, her sene olduğu gibi bu yıl da ilham veren anları ve hikâyeleri bir araya getirmeyi hedefliyor. Fotoğraf aracılığıyla dünyayı yeniden keşfetmek isteyen herkesi yarışmaya davet ediyor.

Katılımcıların fotoğrafları dört ayrı kategoride değerlendirilecek. Geçmiş yıllarda binlerce başvuru alan yarışma, bu yıl da Profesyonel Seyahat Fotoğrafları, Drone Fotoğrafları, Cep Telefonu Fotoğrafları ve Mutlu Et Mutlu Ol Özel Ödülü kategorilerinde gerçekleşecek. Katılımcılar hem keşfetme tutkularını kadrajlarına yansıtma hem de değerli ödüller kazanma fırsatı bulacak.

Yarışmanın Jürisi ve Takvimi Belli Oldu

Yedinci kez düzenlenen yarışmanın jüri kadrosu da açıklandı. Fotoğraf dünyasının deneyimli isimlerinden oluşan jüri, farklı bakış açılarını bir araya getirerek yarışmaya yeni bir dinamizm katacak. Jüride; Proje Danışmanı Ömer Lekesiz, Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Yılmaz, Fotoğraf Sanatçısı İsmail Küçük, Reuters Foto Muhabiri Ümit Bektaş, Manzara Fotoğrafçısı İlhan Eroğlu ve Anadolu Ajansı Foto Muhabiri Elif Öztürk yer alıyor.

Yarışmanın takvimi şöyle:

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2026, Cuma

Ödül Töreni: Aralık 2026

Cep TelefonuTurizmKültürSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral’a Azerbaycan’dan yanıt Başörtüsü yasağına tepki gösteren Oktay Saral'a Azerbaycan'dan yanıt
Azerbaycan’daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye’den tepki: Hicab yasaklanamaz Azerbaycan'daki başörtüsü kısıtlamalarına Türkiye'den tepki: Hicab yasaklanamaz!
Korkulan oldu Arap ülkesinin can damarını vurdular Korkulan oldu! Arap ülkesinin can damarını vurdular
Halk TV’ye kayyum atandı Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı Halk TV'ye kayyum atandı! Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı Esra Erol’da tanınan Fatma’nın son hali ortaya çıktı
Maç sonu TRT’yi izleyenlerin ağzı açık kaldı O ses nereden geldi Maç sonu TRT'yi izleyenlerin ağzı açık kaldı! O ses nereden geldi?
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
11:57
Yamal’a Lemina’yı sordular Verdiği tepki olay
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki olay
11:41
Tamam mı devam mı Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride
11:39
İBB Davası’nda gözler Silivri’de Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
İBB Davası'nda gözler Silivri'de! Ekrem İmamoğlu savunma yapıyor
11:35
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
Gündem yaratan operasyonda Bakan Çiftçi’yi sinirlendiren “Seyyid Kutub” detayı
10:57
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
10:26
Şili’de kasırga faciası Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
Şili'de kasırga faciası! Binaların çatıları uçtu, başkentte kırmızı alarm verildi
10:07
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu Art arda patlamalar
Husiler, Suudi Arabistan’ın kalbini vurdu! Art arda patlamalar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 12:22:50. #.0.3#
SON DAKİKA: SKYROAD İLE KEŞFET 7. FOTOĞRAF YARIŞMASI İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei