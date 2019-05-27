Slaven Bilic, UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu
3 saat önce
Eski Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 09:32 Kaynak: AA
Eski Beşiktaş
Teknik Direktörü Slaven Bilic
, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'na konuk oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kurs devam ediyor.
Bir dönem Beşiktaş'ı ve Hırvatistan
Milli Takımı'nı çalıştıran tecrübeli teknik adam Bilic, Futbol Gelişim Direktörlüğünün davetlisi olarak UEFA Pro Lisans kursiyerleri ile bir araya geldi.
UEFA Pro Lisans diplomasını 2002 yılında alan Slaven Bilic, bu süre zarfında hem ulusal takım hem de farklı ülkelerdeki kulüplerde yaşadığı tecrübelerini kursiyerlerle paylaştı.
Kurs, 3 Haziran Pazartesi günü sona erecek.
Ozan Kabak'ın Formasını Giydiği Stuttgart Küme Düştü
Badstuber ile Çarpışan Ozan Kabak, Futbolseverleri Korkuttu!
FB TV'den Aziz Yıldırım'a Yanıt
Edin Dzeko'dan, "Fenerbahçe'ye Transfer Olacak mısın" Sorusuna Tek Kelimelik Cevap