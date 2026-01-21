Slovenya, Trump'ın davet ettiği "Barış Kurulu"na katılmayacak - Son Dakika
Slovenya, Trump'ın davet ettiği "Barış Kurulu"na katılmayacak

21.01.2026 23:32
Slovenya Başbakanı Robert Golob, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Gazze için oluşturulan ve davet aldıkları Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıkladı.

Golob, gündeme dair soruları yanıtladığı basın toplantısında, ülkesinin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) şartlarına dayalı uluslararası düzene bağlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump tarafından Gazze için oluşturulan Barış Kurulu davetini incelediklerini ve katılmayacaklarını aktaran Golob, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim gibi bir ülke için uluslararası düzen, ulusal çıkarlarımızın en iyi şekilde korunmasıdır ve barış içinde yaşayabilmemizin de güvencesidir. Bu nedenle şu anda ABD Başkanı'nın Barış Kurulu'nda çalışma davetine katılmak için henüz zamanın gelmediği kanaatindeyiz. Bu Kurul, bir yandan BM Güvenlik Konseyi kararlarından doğan yetkileri aşabilir, diğer yandan da egemen bir devlet olarak arzu edeceğimiz sınırları aşabilir. Temel çekincemiz şudur; Kurul'un yetki alanı fazla geniştir ve BM'ye dayalı uluslararası düzeni tehlikeli biçimde zayıflatabilir."

Golob, Grönland'e iki subay göndereceklerini ve bunun Danimarka tarafından memnuniyetle karşılandığını dile getirdi.

Grönland'ın, Grönlandlılara ait olduğunu vurgulayan Golob, "Duruşumuz şudur; Grönlandlıların yanındayız, Danimarkalıların yanındayız, onların toprak bütünlüğünü savunuyoruz." dedi.

Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 17 Kasım 2025 tarih ve 2803 sayılı kararıyla, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 29 Eylül 2025'te açıklanan Gazze İhtilafını Sona Erdirmek için Kapsamlı Planı desteklemeyi kararlaştırmıştı.

Bu kapsamda, başkanlığını Trump'ın yapacağı Barış Kurulu oluşturulurken, Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Gazze'nin yeniden imarı ve güvenliğinden sorumlu "Barış Kurulu"na kurucu üye olarak davet etmişti.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yeni yapılandırmada "Barış Kurulu", "Barış Yönetim Kurulu" ve "Gazze Yönetim Kurulu" şeklinde 3 ana organ bulunuyor.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, 14 Ocak'ta 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

