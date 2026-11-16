Slow Horses'ta final söylentisi boşa çıktı: Gary Oldman'lı diziye iki sezon onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Slow Horses'ta final söylentisi boşa çıktı: Gary Oldman'lı diziye iki sezon onayı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Apple TV, sekizinci sezonla biteceği konuşulan casus dizisi Slow Horses'a dokuzuncu ve onuncu sezon için onay verdi. Gary Oldman'ın devam edeceği kesinleşirken Jack Lowden'ın dönüp dönmeyeceği açıklanmadı.

Apple TV'nin casus dizisi Slow Horses'ın sekizinci sezonla biteceği yönündeki söylentiler boşa çıktı. Platform, başrolünde Gary Oldman'ın oynadığı diziye dokuzuncu ve onuncu sezon için onay verdiğini duyurdu. Böylece altıncı sezonu yeni tamamlanan yapımın ekran yolculuğu onuncu sezona kadar uzamış oldu.

OLIVIA COOKE "SON SEZONU ÇEKİYORUM" DEMİŞTİ

Dizinin biteceği beklentisini, Sid Baker karakterini canlandıran Olivia Cooke'un geçen hafta The Times'a verdiği röportaj güçlendirmişti. Cooke, "Son sezonu çekiyorum! Asla asla deme ama bize söylenen bu sanırım ve gerçekten bitiyormuş gibi hissediyoruz. Hepimiz hüzünlü ve dalgınız. Dün makyaj koltuğuna oturdum ve ağladım" demişti.

Variety'nin aktardığına göre Apple, bu sözlerin ardından büyüyen spekülasyonlara dizinin süreceğini açıklayarak yanıt verdi. Yedinci sezonun çekimleri tamamlandı; ekip şu sıralar Londra'da sekizinci sezon için kamera karşısında.

JACK LOWDEN'IN DÖNÜP DÖNMEYECEĞİ BELİRSİZ

Yeni sezonların kadrosu henüz açıklanmadı. Şimdilik yalnızca Jackson Lamb'e hayat veren Gary Oldman'ın devam edeceği kesinleşti. River Cartwright rolündeki Jack Lowden'ın dokuzuncu ve onuncu sezonda yer alıp almayacağı ise bilinmiyor. Lowden'ın adı son aylarda yeni James Bond adayları arasında geçiyordu; 007 rolünün Robert Pattinson'a verildiği bugün duyuruldu.

ROMANLAR TÜKENİYOR, SONRASI MERAK KONUSU

Mick Herron'ın "Slough House" romanlarından Will Smith'in televizyona uyarladığı dizi, 2022'den beri yayınlanıyor. Hikâye, MI5'ta gözden düşmüş ajanların sürüldüğü birimi ve onların dağınık ama keskin zekâlı şefi Jackson Lamb'i anlatıyor. Yedinci sezon serinin "Bad Actors", sekizinci sezon ise "Clown Town" adlı kitabından uyarlanıyor. Dokuzuncu ve onuncu sezonun hangi hikâyeye dayanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Gary OldmanMagazinAppleDiziSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
21:32
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şikayetçi oldu Suçlamalar çok ciddi
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
19:37
Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:37:19. #7.12#
SON DAKİKA: Slow Horses'ta final söylentisi boşa çıktı: Gary Oldman'lı diziye iki sezon onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android