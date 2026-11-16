Slow Horses'ta final söylentisi boşa çıktı: Gary Oldman'lı diziye iki sezon onayı

Apple TV'nin casus dizisi Slow Horses'ın sekizinci sezonla biteceği yönündeki söylentiler boşa çıktı. Platform, başrolünde Gary Oldman'ın oynadığı diziye dokuzuncu ve onuncu sezon için onay verdiğini duyurdu. Böylece altıncı sezonu yeni tamamlanan yapımın ekran yolculuğu onuncu sezona kadar uzamış oldu.

OLIVIA COOKE "SON SEZONU ÇEKİYORUM" DEMİŞTİ

Dizinin biteceği beklentisini, Sid Baker karakterini canlandıran Olivia Cooke'un geçen hafta The Times'a verdiği röportaj güçlendirmişti. Cooke, "Son sezonu çekiyorum! Asla asla deme ama bize söylenen bu sanırım ve gerçekten bitiyormuş gibi hissediyoruz. Hepimiz hüzünlü ve dalgınız. Dün makyaj koltuğuna oturdum ve ağladım" demişti.

Variety'nin aktardığına göre Apple, bu sözlerin ardından büyüyen spekülasyonlara dizinin süreceğini açıklayarak yanıt verdi. Yedinci sezonun çekimleri tamamlandı; ekip şu sıralar Londra'da sekizinci sezon için kamera karşısında.

JACK LOWDEN'IN DÖNÜP DÖNMEYECEĞİ BELİRSİZ

Yeni sezonların kadrosu henüz açıklanmadı. Şimdilik yalnızca Jackson Lamb'e hayat veren Gary Oldman'ın devam edeceği kesinleşti. River Cartwright rolündeki Jack Lowden'ın dokuzuncu ve onuncu sezonda yer alıp almayacağı ise bilinmiyor. Lowden'ın adı son aylarda yeni James Bond adayları arasında geçiyordu; 007 rolünün Robert Pattinson'a verildiği bugün duyuruldu.

ROMANLAR TÜKENİYOR, SONRASI MERAK KONUSU

Mick Herron'ın "Slough House" romanlarından Will Smith'in televizyona uyarladığı dizi, 2022'den beri yayınlanıyor. Hikâye, MI5'ta gözden düşmüş ajanların sürüldüğü birimi ve onların dağınık ama keskin zekâlı şefi Jackson Lamb'i anlatıyor. Yedinci sezon serinin "Bad Actors", sekizinci sezon ise "Clown Town" adlı kitabından uyarlanıyor. Dokuzuncu ve onuncu sezonun hangi hikâyeye dayanacağı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.