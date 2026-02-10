Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme - Son Dakika
Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenme

10.02.2026 12:36
Babadağ'da sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle bir kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi tedavi altına alındı.

Mollaahmet Mahallesi'ndeki müstakil evde yaşayan Gülten ve Yaşar Karaoğlan'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine eve sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Adrese gelen ekipler, çiftin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiğini tespit etti.

Sağlık ekipleri, Gülten Karaoğlan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gazdan etkilenen Yaşar Karaoğlan ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

