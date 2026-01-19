Sobayı Tinerle Yakmaya Çalışan 2 Kişi Yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sobayı tiner ile tutuşturmaya çalışan 2 kişi yaralandı.

Olay, Veliköy Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ısınmak için sobayı yakmak isteyen çalışanlar ateşe tiner dökünce alevler bir anda parladı. Sobanın yanındaki 2 kişinin ellerinde yanıklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarmanın başlattığı inceleme sürüyor. - TEKİRDAĞ