Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Son Dakika

Kent merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Hürriyet Meydanı , Kadeş Barış Meydanı ile Gazi Caddesi, kısıtlamanın başlamasıyla birlikte sessizliğe gömüldü.

Saat 21.00 itibariyle vatandaşların tamamen evlerine çekilmesiyle kentte sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorum 'da sessizlik hakim oldu.

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