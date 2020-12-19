Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı

19.12.2020 14:22

Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin az olduğu yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında trafiğin az olduğu yolda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Erkilet Bulvarı Adalet Sarayı Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen D.T. yönetimindeki 38 AEB 900 plakalı Tofaş marka araç, B.T. yönetimindeki 38 JS 917 plakalı Tofaş marka ticari araca çarptı. Kazada, 38 js 917 plakalı araç refüjdeki ağaca çarparak dururken, şoförlerle birlikte araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar sevk edilen ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobillerde çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı
Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kocasinan, Erkilet, Kayseri, Tofaş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sokağa çıkma kısıtlamasında iki araç çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika


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