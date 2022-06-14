Sokak ortasındaki silahlı kavgada, kadın ve çocuklar arada kaldı

DİYARBAKIR'da sokakta, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, çocuklar ve kadınlar arada kaldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kavgada, bazı evlere ve pencerelere kurşun isabet etti.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kadın ve çocukların da olduğu sokakta şüpheliler, birbirlerine silahlarla ateş etti. İhbarla gelen polis ekiplerini gören şüpheliler kaçtı. Yaralananın olmadığı olayda bazı evler ve damlara asılı halılar ile pencerelere kurşun isabet ettiği görüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis, çok sayıda boş kovan buldu. Ekipler, olayın yaşandığı mahallenin giriş ve çıkışlarında Genel Bilgi Taraması (GBT) ve üst araması yaptı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.