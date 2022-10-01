SOKAKTA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU - Son Dakika
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SOKAKTA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU

01.10.2022 00:24

KARAMAN'da Selman Ü., tartıştığı kuzeni K.K. tarafından av tüfeği ile vuruldu.

KARAMAN'da Selman Ü., tartıştığı kuzeni K.K. tarafından av tüfeği ile vuruldu. Selman Ü. hastaneye kaldırılırken, olay yerinden kaçan K.K. ise yakalandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında Zembilli Ali Efendi Mahallesi 728 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Selman Ü. ile kuzeni K.K. sokakta konuştuğu sırada aralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.K., av tüfeğiyle Selman Ü.'ye ateş açtı. Kasık bölgesinden yaralanan Selman Ü. kanlar içinde yığılırken, K.K. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Selman Ü., Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan K.K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SOKAKTA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: SOKAKTA TARTIŞTIĞI KUZENİNİ AV TÜFEĞİYLE VURDU - Son Dakika
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