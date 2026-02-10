Söke Cezaevi Sosyal Tesis Oluyor - Son Dakika
Söke Cezaevi Sosyal Tesis Oluyor

10.02.2026 18:06
Söke Cezaevi, restorasyon sonrası sosyal tesis olarak hizmet verecek; restoran ve oyun alanı içerecek.

AYDIN'ın Söke ilçesindeki Söke Cezaevi restore edilip, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde hizmet verecek içinde çay bahçesi, çocuk oyun alanı ve restoranında bulunduğu sosyal tesise dönüştürüldü.

Aydın'ın Söke ilçesindeki 58 yıllık geçmişe sahip Söke Cezaevi, 2015 yılında, yeni bina yapılınca boşaltıldı. O günden bu yana atıl durumdaki yapıda, restorasyon ve güçlendirme çalışması yapıldı. İlçenin tarihi belleğinde önemli bir yere sahip olan 3 bin 800 metrekare arazi üzerine kurulu yapı hem hükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlamak hem de vatandaşlara güvenilir, kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunmak amacıyla işlevsel bir sosyal tesise dönüştürüldü. Restorasyon kapsamında zemin ve duvarlar güçlendirildi, elektrik, mekanik ve altyapı sistemleri tamamen yenilendi. Tavan, pencere ve kapı sistemleri ise tarihi dokuya uygun şekilde restore edilerek yeni bir görünüme kavuşturuldu. Aynı anda 500 kişiye hizmet verecek olan tesiste, restoran, çay bahçesi, şark odası, çocuk oyun alanı ve Türkiye'deki tüm cezaevlerinde üretilen ürünlerin satılacağı satış ofisi yer alıyor.

Tesiste yapılan son hazırlıkları yerinde inceleyen Söke Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar Özkan, "Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç'un talimatı ile İşyurtları Kurumu bünyesinde, hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla ilçemizde restoran ve satış ofisi olarak hizmet verecek olan bu tesisten tüm vatandaşlarımız yararlanabilecektir. Tesisin yargı teşkilatımıza ve ceza infaz sistemimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,

Kaynak: DHA

