Söke'de çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Söke'de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üreticilere 93 ton yem bitkisi tohumu dağıtıldı.

Gübretaş depolarında düzenlenen törende konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeki Berhuni, Söke'de fiğ, yem bezelyesi, arpa, silajlık mısır ve yonca gibi yem bitkilerinin ekiminin yapıldığını belirterek, geçen yıl yaklaşık 40 bin dekar alanda 750 çiftçinin yem bitkisi üretimi yaptığını aktardı.

Berhuni, 2020 yılında ise 50 bin dekar alana 1000 üreticinin yem bitkisi ekimi yapmasının beklendiğini ifade ederek, "Toplam 256 üreticiye 49 bin 600 kilogram fiğ, 36 bin 500 kilogram arpa ve 7 bin 500 kilogram yem bezelyesi olmak üzere toplam 93 bin 600 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtılacaktır. Bu tohumlar 8 bin 774 dekar alana çekilecektir." dedi.

Aydın Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Öktem, Bakanlığın uygulamaya koyduğu münavebe şartı gereği pamuk alanlarında ara ürün olarak yem bitkisi ekilmesi gerektiğini vurgulayarak bu kapsamda üreticilere tohum desteği sağladıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından hak sahibi üreticilere söz konusu tohum dağıtıldı.