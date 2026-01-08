Aydın'ın Söke ilçesinde hafif ticari aracın iş yerine girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
M.K'nin kullandığı 09 AOT 924 plakalı hafif ticari araç, sanayi sitesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaporta ve boya işi yapan bir iş yerine girdi.
Kazada iş yerindeki E.İ, A.D. ve S.İ. yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Söke'de Hafif Ticari Araç İş Yerine Girdi: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?