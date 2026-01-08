Söke\'de Ruhsatsız Tabanca Operasyonu

Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, silah ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atburgazı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Yapılan aramada, Y.S. (47) isimli şahsa ait evde 3 adet ruhsatsız tabanca (1'i çalıntı), 9 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - AYDIN