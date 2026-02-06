Söke'de Sağanak: 10 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
Söke'de Sağanak: 10 Koyun Telef Oldu

Söke'de Sağanak: 10 Koyun Telef Oldu
06.02.2026 16:27
Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak sonrası hayvan damında 10 koyun telef oldu, zarar tespit edilecek.

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan sağanak sonrasında su basan hayvan damındaki 10 koyun telef oldu.

Aydın genelinde etkili olan sağanak yağış Söke ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi. Sarıçay'ın taşması sonucu tarım arazileri sular altında kalırken, hayvan damlarında da su baskınları yaşandı. Burunköy Mahallesi'nde bulunan bir hayvan damının da sular altında kalması sonucu damda bulunan 10 koyun telef oldu. Bölge hem tarım hem hayvancılıkla uğraşan üreticiler mağduriyet yaşarken, taşkının ardından zarar tespit çalışmalarının başlatılması bekleniyor. Ayrıca Bağarası Mahallesi'nde de 550 arı kovanının kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - AYDIN

Son Dakika 3. Sayfa Söke'de Sağanak: 10 Koyun Telef Oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Söke'de Sağanak: 10 Koyun Telef Oldu - Son Dakika
