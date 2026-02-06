Söke'de Yağışlar Ev Yıktı - Son Dakika
Söke'de Yağışlar Ev Yıktı

06.02.2026 16:16
Aydın'ın Söke ilçesinde etkili yağışlar, bir müstakil evin yıkılmasına sebep oldu.

Aydın'ın Söke ilçesinde yağışlardan etkilenen müstakil evin bir bölümünün yıkılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak'ta Mehdi Gülfidan'a ait müstakil evde son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından duvarlarda çatlaklar oluştu. Bunun üzerine Gülfidan, eşi ve çocuğuyla evinden ayrıldı.

Gülfidan, ailesiyle sokağa çıktıktan sonra bir bölümü yıkılmaya başlayan evinin o anlarını kayıt altına aldı.

Bölgeye gelen belediye ve polis ekipleri önlem aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Gülfidan, "Duvarlarda çatlaklar oluşmuştu daha sonra bu şekilde yıkıldı. Allah korudu." dedi.

Kaynak: AA

Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi Babasının feryatları yürekleri dağladı
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Kızılay’ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı Kurum hemen harekete geçti
13 yaşındaki kızın babasını öldürdüğü olayın altından istismar çıktı
Erzincan’da 4.9 şiddetinde deprem
