Söke\'de Yağışlar Evin Duvarını Çöktürdü

Aydın'ın Söke ilçesinde yağışalar dolayısıyla yumuşayan ve çatlaklar oluşan müstakil bir evin duvarın çöktü.

Olay, Söke ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Günay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehdi G.'ye ait müstakil evin duvarlarında, son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından çatlaklar oluştu. Zamanla büyüyen çatlaklar nedeniyle evin bir bölümünde çökme meydana geldi. Bir anda duvarın çökmesi sonucu meydana gelen olayın ardından vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi alırken, ev tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Şans eser olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada detaylı inceleme başlatıldı. - AYDIN