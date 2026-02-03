SOL Parti'den Epstein Açıklaması - Son Dakika
SOL Parti'den Epstein Açıklaması

03.02.2026 21:37
SOL Parti, Epstein ifşaatlarını emperyalizmin çürümüşlüğü olarak değerlendirdi ve Türkiye'deki olayları aydınlatma çağrısı yaptı.

(ANKARA) - SOL Parti, ABD'deki Epstein ifşaatlarına ilişkin yaptığı açıklamada, yaşananları "emperyalist sistemin çürümüşlüğü" olarak nitelendirdi. Açıklamada, Türkiye'deki iddiaların da aydınlatılması çağrısı yapıldı.

SOL Parti, ABD'de kamuoyuna yansıyan Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Mutlaka ama mutlaka insanlık kazanacak! ABD'de açıklanan Epstein ifşaatlarıyla çürümüş imparatorluğun maskesi düştü, canavarlar ortaya çıktı. Sahip oldukları para ve gücü en savunmasız çocuklara yönelten bu kan emici barbarlık; birkaç sapığın değil, temsil ettikleri emperyalist sistemin çürümüşlüğüdür. Emperyalist kapitalizmin merkezindeki bu suç ortaklığı ağında tek bir temiz nokta yoktur. Milyarlarca insan kurbanların acısıyla sarsılırken, Epstein'in parti dostlarının Beyaz Saray'daki koltuklarından dünyaya hükmetmeye devam etmesi bunun en açık kanıtıdır."

Epstein ifşaatlarının bir ucu Türkiye'de iktidara yakın çevrelere uzanmaktadır. Yandaş Fettah Tamince'ye ait Rixos Otel'de yaşananlar, 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın aynı oteldeki ölümü ve Türkiye'den çocuk kaçırıldığına dair dosyalar derhal aydınlatılmalı, hesabı sorulmalıdır. Deprem sonrası kaybolan çocukların akıbeti de eksiksiz biçimde ortaya konulmalıdır. Epstein'le ilişkisi olan tüm yerli işbirlikçiler yargı önüne çıkarılmalıdır.

Bu ifşaatlar bir tesadüf değildir, bir istisna hiç değildir. Ortaya saçılan bu pislik; emperyalizmin, kapitalizmin ve onun 'medeniyet' yalanının gerçek yüzüdür. Bu düzen nefes aldıkça hiçbir çocuk güvende değildir, hiçbir insan özgür değildir. Biz bu karanlığa mahkum değiliz. Bu Orta Çağ barbarlığını yırtıp atacak gücümüz var. Sosyalizm; iyi insanların nefes alıp verebildiği, insanın insanı ezmediği bir dünya için verilen mücadeledir. Bu çürümüş İmparatorluğu ve onun pis taşıyıcılarını yeryüzünün her köşesinden söküp atacağız. Mutlaka ama mutlaka insanlık kazanacak."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Sol Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

