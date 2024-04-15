Solana Ağı, Yeni Güncelleme ile Tıkanıklık Sorunlarına Çözüm Arıyor

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Son zamanlarda tıkanıklık sorunlarıyla boğuşan Solana ağı için umut verici bir gelişme yaşandı. Pazartesi günü duyurulan yeni yama ile ağdaki yoğunluk azaltılmayı hedefliyor. Bu güncelleme, veri işleme ve düğüm optimizasyonunda önemli yenilikler barındırıyor.

Yeni Güncelleme Paketi, Ağdaki İşlem Gecikmelerini Minimuma İndirgeyecek

Son haftalarda aşırı tıkanıklıkla mücadele eden Solana ağında, işlemlerin yavaş işlenmesi ve çok sayıda işlemin başarısız olması gibi sorunlar geliştiricileri harekete geçirdi. Solana'nın durum güncelleme hesabı, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "v1.17.31 sürümü artık Mainnet Beta doğrulayıcıları için öneriliyor. Bu güncelleme, ağdaki mevcut tıkanıklığı azaltacak önemli iyileştirmeler içermektedir." ifadelerini kullandı. Güncelleme özellikle veri paketlerinin işlenmesi ve optimizasyonu, düğümlerin sınıflandırılması ve yerel test ortamının varsayılan ayarlarında yapılan değişiklikleri içeriyor.

Solana Blockchain ağındaki v1.17.31 sürümü, mainnet'teki tıkanıklık sorunlarına yönelik yapılan güncellemelerin ilk aşamasını temsil ediyor ve daha fazla güncellemenin yolda olduğu belirtiliyor. Solana kurucu ortağı Anatoly Yakovenko, büyük bir yazılım sürümünün geliştirilmesi ve son haline getirilmesinin genellikle 30'dan fazla kademeli güncelleme veya yama gerektirdiğini söyledi.

Doğrulayıcı istemci ekibi Anza, daha sonra v1.18'de daha fazla iyileştirmenin yapılacağını onayladı. Geçtiğimiz günlerde Anza, v1.18.11 sürümünde önerilen tıkanıklık çözümlerini devnet'te yayınladı ve testnet doğrulayıcılarını bu çözümleri uygulamaya ve etkilerini analiz etmeye çağırdı.

Bu ay planlanan 1.18 güncellemesi, işlem planlamasını daha belirlenebilir kılarak işlemleri kolaylaştırmayı ve Blockchain ağındaki darboğazları azaltmayı hedefliyor. Son olarak ağdaki yoğunluk sorunları, özellikle botların faaliyetlerini normal kullanıcılarınkine göre önceliklendiren spam işlemlerin artmasıyla kötüleşti. Bu durum, yeni çıkan meme kripto para birimleriyle ilgili işlemlerdeki artışla daha da ağırlaştı ve ağın blok alanına olağanüstü bir talep yaratarak birçok kullanıcının erişimini engelledi.