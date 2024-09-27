Solana tabanlı Mawari Network yatırımlarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Blockchain

Solana tabanlı Mawari Network yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Solana tabanlı Mawari Network yatırımlarla büyümeye devam ediyor

Solana Blockchain ağı üzerine kurulu Mawari Network, artırılmış (AR) ve sanal gerçeklik (VR) alanlarında devrim yaratacak 10.8 milyon dolarlık yatırımı başarıyla tamamladı. Şirket, bu fonlarla mekansal hesaplama kapasitesini artırarak teknolojik yenilikler sunmayı hedefliyor.

27.09.2024 10:07
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Solana tabanlı Mawari Network, merkezi olmayan altyapısını güçlendirmek için 10.8 milyon dolarlık stratejik yatırım topladı. Bu fonlama, aralarında Anfield Ltd ve Borderless Capital gibi büyük isimlerin de bulunduğu yatırımcılar tarafından sağlandı. Yeni kaynaklar, artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerinde yenilikçi adımlar atmak için kullanılacak.

AR VR Teknolojileri İçin Mawari Network Yatırım Almayı Sürdürüyor

Mekansal hesaplama alanında faaliyet gösteren Solana tabanlı merkezi olmayan fiziksel altyapı ağı Mawari Network, yeni bir yatırım turunda 10,8 milyon dolar topladığını açıkladı. Bu yatırım turuyla birlikte şirketin toplam sermayesi 17,3 milyon dolara ulaştı.

Yatırım turuna Anfield Ltd, Borderless Capital ve 1kx öncülük ederken, Accord Ventures, Animoca Brands Japan, Blockchange Ventures, Draper Dragon ve Samsung Next gibi tanınmış firmalar da destek verdi. Mawari Network'ün bu yatırım turuna sektörün önde gelen melek yatırımcıları da katıldı.

Mawari Network'ün kurucu ortağı ve CEO'su Luis Oscar Ramirez, elde edilen fonların şirketin mevcut ve gelecekteki projelerine önemli katkı sağlayacağını belirtti. Şirket, fiziksel dünyayı dijital verilerle birleştirerek, kullanıcılara artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve genişletilmiş gerçeklik teknolojileri aracılığıyla çevreleriyle etkileşim kurma imkânı sunuyor.

Ramirez, şirketin adının Japonca'da "çevreniz" veya "etrafınıza bakın" anlamına geldiğini açıklarken, Mawari'nin mekansal bilişimi ölçeklendirme hedefini vurguladı. Şirketin kuruluş hikayesi, Ramirez ve Takeo Yatabe'nin 2016'da düzenledikleri MUTEK Japan dijital sanat festivalinde karşılaştıkları teknik zorluklara dayanıyor.

Mawari, 2018'de Japon telekom devi KDDI ile yaptığı iş birliği kapsamında, Aiko adlı yapay zeka destekli dijital bir insanı AR gözlükler üzerinden gerçek zamanlı 3D olarak sunma projesini gerçekleştirdi. Bu deneyim, şirketin daha geniş ölçekli işlemleri yapabilecek bir teknoloji geliştirmesine öncülük etti.

Şirketin en dikkat çekici özelliği, 3D içeriği gerçek zamanlı olarak işleyebilmesi. Bu sayede kullanıcılara, minimum gecikmeyle etkileşimli ve sürükleyici bir deneyim sunuluyor. Ramirez, Mawari'nin XR cihazlarına 3D içerik aktarma yöntemini, Netflix'in video içeriği iletme şekline benzeterek, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Mawari Network, dünya genelinde büyük markalarla çalıştığını ve yıllık gelirinin yaklaşık 1,5 milyon dolar olduğunu iddia ediyor. Şirketin gelecek planları arasında, Solana'nın devnet'inde geliştirilen ağın ana ağ lansmanı bulunuyor. Mawari Network ayrıca yılın son çeyreğinde bir düğüm lisansı satışı gerçekleştirmeyi hedefliyorlar. Bu adım, şirketin altyapısını genişletmek ve daha merkezi olmayan bir yapı oluşturmak açısından kritik öneme sahip.

Şu anda 20 çalışanı bulunan Mawari Network, iş geliştirme, ağ mühendisliği ve pazarlama alanlarında yeni personel alımı yapmayı planlıyor.

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Son Dakika Blockchain Solana tabanlı Mawari Network yatırımlarla büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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