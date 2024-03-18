Solana ve The Book of Meme (BOME) Piyasada Yükselişte

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Kripto para piyasasında Solana'nın SOL'u ve meme tabanlı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), sosyal medyada ve piyasada gösterdikleri dikkat çekici performanslarla ön plana çıkıyor.

SOL ve BOME'nin Piyasadaki Yükselişi, Sosyal Medyada Büyük İlgi Görüyor

Solana'nın yerel kripto para birimi SOL ve platformda geliştirilen meme odaklı kripto para birimi The Book of Meme (BOME), son günlerde kripto para dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Santiment'in verilerine göre, bu iki kripto para birimi hafta sonu boyunca kripto para odaklı sosyal medya platformlarında en çok konuşulan konular arasındaydı. Özellikle X (eski adıyla Twitter), Reddit, Telegram ve 4Chan gibi platformlarda SOL ve BOME, piyasadaki etkileyici performansları sayesinde en popüler varlıklar haline geldi. Piyasa analistleri bu ilginin, Ethereum'a alternatif olarak görülen Solana ve meme kripto para birimleri arasındaki popülerliğin bir göstergesi olduğuna inanıyor.

Son verilere göre, SOL'un fiyatı son yedi gün içinde yüzde 45 artarak Aralık 2021'den bu yana ilk defa 200 dolar seviyesini aştı. Aynı zamanda BOME de piyasaya sürülmesinden bu yana değerini yüzde 82 artırarak dikkat çekici bir yükseliş yakaladı. Binance gibi önemli kripto para borsaları da BOME sürekli vadeli işlemlerini listeleme kararı aldı.

Diğer yandan, Ether (ETH) yüzde 6,3'lük bir düşüşle 3.640 dolara gerilerken, Bitcoin (BTC) 68.670 dolar seviyesinde istikrarını korudu.

Solana'nın piyasada yarattığı bu hareketlilik, DeFi ekosistemine olan yeniden artan ilgiyle de paralellik gösteriyor. Top Ledger ve OurNetwork'ten elde edilen bilgilere göre, Solana tabanlı merkeziyetsiz borsalar bu ay 30 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı, bu da geçen yılın aynı dönemine kıyasla on katlık bir artışa işaret ediyor.

Santiment'in verilerine göre, SOL hakkında yapılan sosyal medya paylaşımlarının sayısı 322'ye yükseldi. Daha önce benzer bir ilgi dalgası yaşandığında kripto para 125 dolarlık bir zirve yapmış ve ardından 85 dolara gerilemişti. Google Trends verileri ise "solana" aramalarının dünya çapında geçici olarak 100'lük bir değere ulaştığını gösteriyor. Bu değer, belirli bir terim için gözlemlenen en yüksek popülerlik anlamına gelir ve kripto para birimi hakkında bilgi arayışının arttığını gösterir. Bu ilginin, genellikle piyasa zirveleri sırasında görülen perakende yatırımcı heyecanının bir göstergesi olabileceği düşünülüyor.