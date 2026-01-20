Solhan\'da \'Yılın Kareleri\' Oylaması

Bingöl'ün Solhan ilçesi esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlçe esnafı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Oto aksesuar ve tabela işi yapan Bünyamin Çiftçi, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" karesini ve "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" fotoğrafına oy veren Çiftçi, "Spor"da Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana", "Günlük Hayat"ta da Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafını seçti.

Çiftçi, oylamada yer alan her bir karenin kelimelere sığmayan farklı duyguları gözler önüne serdiğini belirterek, fotoğrafları çeken AA'nın foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

Ekmek fırını işleten Ferit Tezel ve hamur ustası Musa Tezel de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafı ile "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını oylayan Ferit ve Musa Tezel, "Spor"da Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta da Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını tercih etti.

Ayakkabı tamircisi Mahfuz Koçdağı ise "Gazze: Açlık"ta Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafı ile, "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafına oy veren Koçdağı, "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can cana" ve "Günlük Hayat"ta Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karelerini tercih etti.

"Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.