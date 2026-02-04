Soma\'da İzinsiz Araç Kovalamacası

Manisa'nın Soma ilçesinde bir kişinin amcasına ait aracı izinsiz alarak kaçması sonucu yaşanan kovalamaca kazayla sona erdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Soma'da bir kişiye ait aracın izinsiz alındığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede, aracın şüphelinin amcasına ait olduğu ve izinsiz şekilde alındığı belirlendi. Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan şahıs, Beşyol istikametine doğru kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında araç, Hüseyin Özkılınç Caddesi üzerinde Alakart Kafe önünde trafik kazasına karıştı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandığı öğrenildi. - MANİSA