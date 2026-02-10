Somali'de Eş-Şebab'a Hava Operasyonu - Son Dakika
Somali'de Eş-Şebab'a Hava Operasyonu

10.02.2026 18:13
Somali'de Danab Özel Kuvvetleri, Eş-Şebab'a düzenlenen operasyonda 14 militanı etkisiz hale getirdi.

Somali Ulusal Ordusuna bağlı Danab Özel Kuvvetlerince Jubaland eyaletinin Aşağı Cubbe bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik düzenlenen hava operasyonunda 14 militanın etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Somali Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aşağı Cubbe'de gerçekleştirilen operasyonda örgüt mensuplarının toplandığı noktanın hedef alındığı belirtildi.

Operasyonda Eş-Şebab mensubu 14 militanın etkisiz hale getirildiği ve herhangi bir sivil kaybın yaşanmadığı ifade edildi.

Somali Ulusal Ordusu ile Danab Özel Kuvvetlerinin Eş-Şebab'a karşı yürütülen operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurların tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Somali'de 2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ile uluslararası barış gücü unsurlarına karşı uzun yıllardır saldırılar düzenliyor.

Somali güvenlik güçleri, uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney bölgelerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Savunma, Somali

Son Dakika Güncel Somali'de Eş-Şebab'a Hava Operasyonu - Son Dakika

17:33
