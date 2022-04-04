Somali, Somaliland eyaletindeki yangında zarar görenlere 3 milyon dolar destek verecek - Son Dakika
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Somali, Somaliland eyaletindeki yangında zarar görenlere 3 milyon dolar destek verecek

04.04.2022 11:44
Somali, Somaliland eyaletindeki yangında zarar görenlere 3 milyon dolar destek verecek

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Somaliland eyaletindeki bir pazar yerinde 2 Nisan'da çıkan yangında zarar görenler için 3 milyon dolar yardım yapacaklarını açıkladı.

Somali Başbakanı Muhammed Hüseyin Roble, Somaliland eyaletindeki bir pazar yerinde 2 Nisan'da çıkan yangında zarar görenler için 3 milyon dolar yardım yapacaklarını açıkladı.

Ulusal basındaki habere göre Somali hükümeti ve ülkedeki iş insanları, Somaliland eyaletine yardım için bir araya geldi.

Toplantıda, Somaliland'deki yangından zarar görenler için 3 milyon dolar yardım yapma sözü verildi.

Somali'nin Somaliland eyaletindeki ana pazarlardan Waahen'de 2 Nisan'da çıkan yangında yüzlerce iş yeri zarar görmüştü.

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Muhammed Hüseyin, Somali, Nisan, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali, Somaliland eyaletindeki yangında zarar görenlere 3 milyon dolar destek verecek - Son Dakika


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