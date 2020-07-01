Son 5 maçtan 12 puan çıkartan Villarreal, Real Betis deplasmanında! iddaa'da en çok... - Son Dakika

Son 5 maçtan 12 puan çıkartan Villarreal, Real Betis deplasmanında! iddaa'da en çok...

Bu bir ilandırREAL BETIS - VILLARREALSalgın arasından döndükten sonra çıktığı 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabilen Real Betis, matematiksel olarak Avrupa kupalarına gitme şansı bulunsa da "kafa olarak" pek oralara erişebilecekmiş izlenimi bırakmadı.

Bu bir ilandır

Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı


REAL BETIS - VILLARREAL


Salgın arasından döndükten sonra çıktığı 5 lig maçının sadece 1'ini kazanabilen Real Betis, matematiksel olarak Avrupa kupalarına gitme şansı bulunsa da "kafa olarak" pek oralara erişebilecekmiş izlenimi bırakmadı.


Özellikle son oynadıkları Levante maçında 4-0 geriye düşmeleri, rakip 65'ten sonra oyunu rölantiye alınca ancak oyuna dönebilmeleri şaşırtıcıydı.


O yenilgide sarı kart gören William Carvalho, Villarreal karşısında cezalı duruma düştü. 39'luk çınar Joaquin Sanchez iyileşti fakat 2 haftadır takımı "idare eden" Alexis Trujillo'nun tecrübeli kanat oyuncusuna ilk 11'de görev vermesi beklenmiyor...


Villarreal ise şüphesiz son maçlarda Real Madrid ve Atletico Madrid ile birlikte en dikkat çeken performanslardan birini ortaya koydu. Salgın öncesi üst üste 3 yenilgiyle bırakmıştık, dönüş sonrası 5 maçta 13 puan toplayıp bir anda Avrupa potasına girdiler.


Cezası sona eren Alberto Moreno sol bekteki yerini geri alacaktır. Manu Trigueros da cezadan dönüyor. TD Javier Calleja rotasyon yapıp ona ilk 11'de şans verebilir.


Betis'ten 4 gün sonra Barcelona ile oynayacaklar ve Calleja, Paco Alcacer veya Gerard Moreno'dan birini dinlendirip Carlos Bacca kartını sürebilir. Maçı erken kopartabilirlerse Santi Cazorla da son bölümde riske edilmeyebilir.


%28'lik kesim salgın arasından dönüşü tek kelimeyle muhteşem olan deplasman ekibine güveniyor...


Real Betis forması giyen Nabil Fekir'in Lyon günleri! Birbirinden güzel goller, izleyelim...




Villarreal, Real Betis, Levante, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 09:39 

Son Dakika Spor Son 5 maçtan 12 puan çıkartan Villarreal, Real Betis deplasmanında! iddaa'da en çok... - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

16:06 Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 15:37 Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil 15:33 En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı 15:03 Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:31 Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:05 İş insanı çifte muhasebecilerinden şantaj! Çocuklarının fotoğrafını yetişkin sitelerinde paylaşmakla tehdit edip para istedi 11:20 Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 11:14 Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı 09:57 Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme 09:54 İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Son dakika: İki gün önce indirim yapılan benzin ve motorine bugün de zam geldi
16:05
Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm
15:40
Carlo Ancelotti, basın toplantısında genç oyuncusu Luke Garbutt'u tanımadı
15:38
Son Dakika: Giresun Valisi Ünlü: İkranur'un ölümüyle ilgili şu anda cinsel istismar, cinayetten bahsetmemiz mümkün değil
15:37
En güzel doğum günü! Sevenleri, yeni yaşını kutlayan Ebru Polat'ın evini güllerle kaplattı
15:32
Son Dakika: Bakan Albayrak'ın eşine yapılan çirkin paylaşımlarla ilgili toplamda 11 kişi gözaltına alındı
15:02
Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Esra Albayrak'a destek telefonu
14:55
Yazlığını ailesine tahsis eden Kıvanç Tatlıtuğ, eşi için taş ev kiraladı
14:54
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:46
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 16:33:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son 5 maçtan 12 puan çıkartan Villarreal, Real Betis deplasmanında! iddaa'da en çok... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]