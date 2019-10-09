Son 5 yılda yenilenebilir enerjiye 16,3 milyar dolarlık yatırım
2 saat önce
10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.
10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:51
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