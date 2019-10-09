Son Dakika Haberleri: Son 5 yılda yenilenebilir enerjiye 16,3 milyar dolarlık yatırım
Son Dakika Ekonomi Son 5 yılda yenilenebilir enerjiye 16,3 milyar dolarlık yatırım

Son 5 yılda yenilenebilir enerjiye 16,3 milyar dolarlık yatırım

2 saat önce

10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı.

Son 5 yılda yenilenebilir enerjiye 16,3 milyar dolarlık yatırım, System.String[]

10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlantı ile katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen toplam 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için toplamda 16,3 milyar dolarlık yatırım yapıldı." dedi.

İstanbul Finans Zirvesi, Fatih Dönmez, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:51 
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