Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı

19.10.2020 10:50
Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli, 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek öldürdüğü öne sürülen İ.Y. ve Ç.K. gözaltına alındı.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, bazıları sahipli, 16 köpeği zehirli tavuk ciğeri vererek öldürdüğü öne sürülen İ.Y. ve Ç.K. gözaltına alındı.

?Biga ilçesine bağlı İdriskoru köyünde, önceki gün 16 köpek, zehirli tavuk ciğeri verilmesi sonucu telef oldu. Hayvanseverlerin tepkisine neden olan olay sonrası jandarma, olayla ilgili çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonunda İ.Y. ve Ç.K. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorgularında suçlarını itiraf etti.

Biga Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"17 Ekim 2020 Cumartesi günü İdriskoru köyümüzde 16 köpeği zehirleyerek ölümüne sebep olan ve hepimizin vicdanını sızlatan olayla ilgili iki şüpheli şahıs, Biga İlçe Jandarma Komutanlığımızın çalışması neticesinde gözaltına alınmıştır. Şahıslar alınan ilk ifadelerinde suçlarını itiraf etmişlerdir. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı
Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı
Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı
Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı
Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı
Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı

Cumartesi, Çanakkale, Jandarma, Biga, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de 16 köpeğin zehirlenerek öldürülmesinde 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

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