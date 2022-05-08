İnşaat işçisi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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İnşaat işçisi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

08.05.2022 19:33
İnşaat işçisi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

Iğdır'da inşaatta çalışan bir işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Iğdır'da inşaatta çalışan bir işçi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün Iğdır Bağlar Mahallesi, Kafkas Caddesi, Gürel Sokak'taki inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yüzbaşılar köyünde yaşayan Ömer Üçrak çalıştığı inşatta dengesini kaybederek 3. kattan düştü. İnşaatta çalışan diğer işçiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Üçrak, Yüzbaşılar Köyü mezarlığında defnedildi.

Ömer Üçrak'ın 4 yıl önce babasını, 1 yıl önce de annesini kaybettiği öğrenildi. Ömer Üçrak'ın 5 kardeşin tek erkek evladı olduğu ve 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

(Sebahattin Yum/İHA)

İnşaat işçisi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
İnşaat işçisi, 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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