Şişli'de tahliye kararına direnen adam binayı ateşe verdi - Son Dakika
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Şişli'de tahliye kararına direnen adam binayı ateşe verdi

Şişli'de tahliye kararına rağmen daireyi boşaltmayan bir adam, memurlara direnerek binayı benzin döküp ateşe verdi. Polisin müdahale ettiği olayda 3 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

07.05.2024 12:47  Güncelleme: 12:57
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Şişli'de bir adam, tahliye kararına rağmen daireyi boşaltmayınca memurlara direnip binayı benzin döküp ateşe verdi. Dehşet anları kameralara yansırken, polisin müdahale ettiği 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Şişli Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yıllar önce gecekondu olarak kullanılan alan yıkılarak yerine bina yaptırıldı. Bu süre içerisinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişiler, binadaki dairelere yaşamaya başladı. Bina sahibi durumu fark etmesi üzerine mahkemeye başvurdu. Tahliye kararının çıkması üzerine iki daire boşaltıldı. Ancak bir şahıs daireden çıkmayarak direnmeye başladı. Bugün sabah saatlerinde memurlar tahliyeye gelince ortalık karıştı. Daireden çıkmayan şahıs, çatıya çıkarak benzinle binayı ateşe verdi. Alevler daha sonra sökerken, polis ise binaya girerek şahısları etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan 1'kadın 2 kişi emniyete götürüldü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Memur, Şişli, Olaylar, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şişli'de tahliye kararına direnen adam binayı ateşe verdi - Son Dakika

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